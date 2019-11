Noto, Vinciullo: "Revocato il finanziamento per il restauro della chiesa di S. Domenico"

Revocato, dalla Regione siciliana, il finanziamento per i lavori di restauro e adeguamento funzionale della chiesa di S. Domenico di Noto per l'importo complessivo di 712.000,00 euro. A dirlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo

"Conoscendo la sensibilità del Sindaco di Noto - dice Vinciullo - lo invito, con l’urgenza del caso, a rispondere ai rilievi formulati dalla Regione per fare ripartire l’iter per rifinanziare l’opera."