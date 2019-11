Siracusa, Libero Consorzio: Zito-Ficara "dalla Regione solo spiccioli, Musumeci dia una spiegazione"

Una spiegazione sul criterio di spartizione dei fondi per i Liberi consorzi. A chiederla, al presidente della Regione Nello Musumeci, il deputato regionale Stefano Zito e il parlamentare Paolo Ficara (M5S), a seguito di un milione stanziato per la provincia aretusea a fronte di altre province che hanno avuto molto di più.

I due inoltre invitano il commissario della ex Provincia, Carmela Floreno, a creare l'occasione di incontro convocando a Siracusa il governatore regionale e i due assessori regionali. “E nell’ipotesi in cui non dovesse ottenere alcun riscontro, chiediamo ancora al commissario Floreno di impugnare il decreto di riparto delle ultime somme, inadeguato e irrispettoso verso Siracusa e verso quanto previsto dalla legge regionale 13/2019. La Floreno faccia sentire forte a Palermo la voce di una provincia che troppo spesso si è vista, e continua a vedersi, messa in secondo piano da scelte illogiche che vanificano anche i risultati ottenuti dal M5S a livello nazionale che con il Decreto Crescita, è corso in soccorso delle ex province regionali con 100 milioni di euro per il 2019. E non può essere Siracusa l'unica a non beneficiarne”, concludono Stefano Zito e Paolo Ficara.