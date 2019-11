Siracusa, dipendenti della Regione siciliana in assemblea

Tanti i punti all'ordine del giorno per i dipendenti della Regione siciliana riuniti in assemblea ieri e oggi.

Tra le rivendicazioni portate all'attenzione dell'assemblea la mancata riclassificazione del personale, mancata sottoscrizione del fondo risorse decentrate anno 2019, rinnovo contratto dell'area dirigente 2016/2019, mancata erogazione indennità vacanza contrattuale comparto e dirigenza, mancata erogazione arretrati Ccrl 2016/2018, mancata sottoscrizione contratti individuali lavoro area della dirigenza.

Non si esclude la possibilità di uno sciopero nei prossimi giorni