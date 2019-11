Siracusa, giovedì l'autopsia sulla vittima dell'incidente stradale di Targia

Sarò effettuata giovedì pomeriggio l'autopsia sul corpo di Sebastiano Cavaliere, il 34enne di Augusta, ma residente a Melilli, rimasto vittima, nel primo pomeriggio di ieri, di un grave incidente stradale in contrada Targia, a Siracusa. Ad effettuarla sarà il medico legale, Francesco Coco.

Intanto la donna, di 39 anni, che insieme al figlioletto si trovava a bordo della seconda Audi coinvolta nell'incidente, è già stata dimessa dall'ospedale Umberto I° dove era stata condotta per verificare le sue condizioni. Migliora il bambino, che era stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania, proprio per verificarne le condizioni. Gli accertamenti cui è stato sottoposto hanno escluso gravi conseguenze ma come è ovvio il forte impatto gli avrebbe causato uno stato di shock.