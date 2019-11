Siracusa, sicurezza Targia: atto di indirizzo di Russoniello e Trigilio

Un atto di indirizzo urgente per chiedere interventi di prevenzione sulla strada di Targia è stato messo a punto dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Silvia Russoniello e Roberto Trigilio.

I due pentastellati ritengono necessaria la realizzazione di una corsia di traffico locale sulla destra, in direzione Priolo, per evitare che chi entra o esce dalle attività commerciali possa attraversare impropriamente la carreggiata.

"Si dovrebbe canalizzare il traffico in entrata e in uscita dai negozi - spiegano - tra la discesa di Targia e la prima rotatoria dell’area commerciale, sulla corsia da ricavare con l’arretramento dei muri perimetrali. Per tornare indietro, verso Siracusa, svolta possibile alla rotatoria dell’area commerciale.

Bisogna concentrare sforzi e risorse su mosse praticabili e dal sicuro effetto in termini di maggiore sicurezza stradale a Targia. L’ufficio tecnico avrebbe un progetto di massima già pronto per la terza corsia di sicurezza e il costo complessivo si aggirerebbe sui 500mila euro”.