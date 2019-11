Siracusa, vertenza Cambria: incontro in prefettura

La vertenza dei 76 lavoratori ex Cambria approda in Prefettura.

Questa mattina incontro al palazzo di governo, presieduto dal vice prefetto vicario, Filippo Romano: hanno partecipato il sindaco, Francesco Italia, i vertici dell'Uffico provinciale del lavoro, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Inps, della distribuzione Cambria, della Cds Holding e i rappresentanti sindacali di categoria.

Il vice prefetto ha assicurato ai sindacati la massima disponibilità e collaborazione per quelle iniziative che verranno poste in essere a tutela dei lavoratori.