Siracusa, aperti i termini per le istanze di accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima

Aperti i termini, dall'1 novembre al 31 dicembre, per la presentazione delle richieste di accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. Le domande possono essere scaricate nell’home page del sito internet dell’Asp di Siracusa www.asp.sr.it.

Le domande vanno inoltrate al Comune di residenza o all’Azienda sanitaria provinciale allegando fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale sia del disabile che del richiedente più la certificazione attestante la disabilità

Per quanto riguarda l'Asp, l’istanza può essere inoltrata: a mezzo posta certificata all’indirizzo direzione.generale@pec.asp.sr.it; a mezzo raccomandata con A.R. all’indirizzo Asp Siracusa - corso Gelone 17 96100 Siracusa; presentata a mano all’Ufficio Protocollo Generale di Siracusa o agli Uffici Protocolli dei Distretti sanitari di Noto, Lentini, Augusta.