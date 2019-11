Siracusa, richieste contributi per trasporto scolastico entro il 20 novembre

Scadrà mercoledì 20 novembre, il termine ultimo per usufruire del contributo per il trasporto scolastico degli studenti di Cassibile e Belvedere, che frequentano il triennio degli istituti superiori a Siracusa.

Per usufruire del contributo, il nucleo familiare deve possedere un reddito non superiore a 10.000 euro, certificato da modello Isee in corso di validità.

La documentazione deve contenere la domanda d'iscrizione al servizio, il certificato di frequenza e la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del genitore.

La domanda di iscrizione potrà essere inviata all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.siracusa.it, o presentata presso le Circoscrizioni.