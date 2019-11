Noto, l'omaggio della città a Corrado Galzio per i suoi 100 anni

"Corrado Galzio è uno dei pochi volti che ho incontrato nella mia vita e ha inciso in alcune scelte della mia Amministrazione: grazie Maestro". Si è espresso così il sindaco Corrado Bonfanti sul palcoscenico del Teatro Tina Di Lorenzo prima di consegnare il regalo ad Annamaria, Cecilia e Juan Carlos Galzio, figli del Maestro Galzio festeggiato domenica da tutta la comunità netina nel giorno del suo centesimo compleanno.

A suggellare la serata, dopo il lungo documentario sui cento anni di musica a Noto preparato da Alberto Frasca, presidente dell’Associazione Concerti Città di Noto, e letto insieme con la vicepresidente Rina Rossitto, una lunga sfilza di auguri per il Maestro Galzio arrivati praticamente da tutte le parti del Mondo. Dalla lettera di ringraziamento dell’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia ai messaggi degli amici Salvatore Accardo e Uto Ughi.

Poi la consegna del regalo e la foto ricordo.