Il programma Geo dedica un servizio a Sortino, ieri la puntata in onda. VIDEO

Storia, enogastronomia e natura. Tutto questo e anche altro è stato raccontato ieri, del territorio di Sortino, in una puntata di Geo, programma quotidiano in diretta su RaiTre. Ampia pagina è stata dedicata alla tradizione secolare degli apicoltori di Sortino con quel miele che ha ben pochi rivali al mondo e rappresenta l'identità storico culturale dei sortinesi.

Dopo un rapido cenno anche storico sulla riserva dell'Anapo, sul platano, sulla trota macrostigma e sul tracciato della storica ferrovia (utilizzato anche dal re Vittorio Emanuele III per visitare la necropoli e dismessa nel 1956), il documentarista ha intervistato l'allevatore Francesco Magnano in rappresentanza delle numerose aziende agricole moderne ed efficienti di Sortino.

Per vedere il servizio clicca QUI dal minuto 48