Siracusa, aggredisce in strada ex moglie: denunciato 69enne

Avrebbe aggredito in strada la propria ex moglie causandole ferite giudicate guaribili in 15 giorni. E' successo ieri mattina, a Siracusa. Sul posto agenti della Polizia di Stato hanno bloccato e denunciato il marito, un uomo di 69 anni, accusato di reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Denunciato anche un uomo di 42 anni per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie