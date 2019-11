Sezione chimica, energia e petrolio di Confindustria Siracusa: Giancarlo Bellina confermato Presidente

E' stato confermato, per il secondo mandato biennale, Presidente della sezione chimica, energia e petrolio di Confindustria Siracusa, Giancarlo Bellina, Direttore Generale di Erg Power.

Eletti ieri, in assemblea, come Vice Presidente Enzo Montalbano (Priolo Servizi) e componenti del consiglio di presidenza Sergio Corso (Sasol Italy), Davide Di Mauro (Air Liquide), Claudio Geraci (Isab-Lukoil), Rosario Pistorio (Sonatrach raffineria italiana) e Giorgio Tuccio (Versalis-Eni).

“Mi impegnerò per promuovere, con grande senso di responsabilità, di concerto con tutte le aziende della sezione e con il Presidente Bivona, iniziative e progetti necessari alla ricostituzione di un rapporto sinergico e costruttivo tra industria, territorio e comunità locale - ha detto Giancarlo Bellina - dobbiamo fare squadra sul serio e non per slogan; dobbiamo saper cogliere le opportunità puntando sempre su ciò che ci unisce, perché uniti si vince sempre.”