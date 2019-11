Siracusa, un evento dedicato all'artista tedesco Joseph Beuy

Un evento a Siracusa, il 7 novembre alle 11 nel Salone Paolo Borsellino di Palazzo Vermexio, dedicato all'artista tedesco Joseph Beuy

"Siamo onorati di ospitare nella nostra Città un evento prestigioso sul pensiero e l’opera di Joseph Beuys il quale, oltrepassando i limiti temporali della sua stessa esistenza, è riuscito a trasformare un'azione ordinaria e spesso banalizzata, come quella di piantare alberi, in un grande rito collettivo capace di evocare i significati più profondi del rapporto fra l'uomo e la natura. - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, On. Fabio Granata - Ispiratore del movimento ambientalista tedesco e grande artista, non è un caso che sia ricordato nella nostra Città alle prese con una analoga dinamica di rigenerazione ambientale che la renda coerente e all’altezza del suo enorme patrimonio culturale".