Siracusa, lavoratori in agitazione e blocchi in portineria di mezzi pesanti all'ex Set Impianti. VIDEO

Lavoratori in agitazione ed in presidio in portineria Isab nord e portineria Sud, con un blocco di mezzi pesanti. Tutto questo accade questa mattina nella zona industriale, all'ex Set Impianti, poi Synergo.

Proprio ieri si è tenuta una riunione in Prefettura tra le parti coinvolte che non ha portato all'esito sperato. Per fare un passo indietro è bene ricordare che l'ultima ditta con i quali i dipendenti hanno lavorato ha perso l'appalto e adesso, da mesi, il futuro è nebuloso.

Con i dipendenti i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, i quali attendono di essere riconvocati in prefettura.