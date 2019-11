Siracusa, Italia affiancherà Daniela Cianflone alla guida della prima squadra

Francesco Italia affiancherà Daniela Cianflone alla guida della prima squadra dell'Eurialo.

E' un giovane tecnico floridiano di 43 anni, che ha iniziato la carriera da allenatore appena due anni fa dopo aver calcato per 30 anni i campi della serie B e C di volley in provincia (Augusta, Floridia e Solarino) ma anche altrove, avendo indossato la maglia del Grosseto dal 1996 al 2000. Ha smesso di giocare al termine della stagione 2016-17 ma, contemporaneamente, aveva già cominciato ad allenare. Una doppia veste (quella di allenatore-giocatore) che ha mantenuto per 4 anni. In 6 stagioni da coach delle squadre maschili ha vinto i campionati di Prima Divisione serie D e serie C ed è stato anche, insieme a Bugliarelli di Avola, selezionatore maschile per l’allora comitato provinciale di Siracusa.

Adesso è pronto a cimentarsi per la prima volta in ambito femminile: “Per me rappresenta una scommessa – dice – e ho accettato con entusiasmo di sposare il progetto dell’Eurialo. Sia chiaro però che l’allenatore è Daniela Cianflone e io sarò il suo collaboratore. Darò suggerimenti e consigli in base all’esperienza accumulata per contribuire alla crescita di una squadra giovane e ambiziosa per la categoria che si appresta ad affrontare. Ci aspetta un campionato di serie D duro e impegnativo ma – continua Italia – sono certo che le prestazioni saranno all’altezza della situazione e che queste ragazze dimostreranno, con spirito di sacrificio, di poter lottare per qualcosa di importante”.