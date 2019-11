ArcelorMittal rescinde l'accordo per l'Ilva, allarme dei sindacati

ArcelorMittal lascia l'Italia, Il colosso ha notificato ai commissari straordinari dell'azienda la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate, acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo stop allo scudo penale per gli ex manager e i provvedimenti del Tribunale di Taranto sono per la società tra le ragioni che giustificano il recesso. L'annuncio allarma subito i sindacati: "Una bomba sociale", ed è scontro tra il gruppo angloindiano e il governo.