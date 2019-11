Noto ha celebrato la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Santa Messa nella Chiesa dell’Ecce Homo, un piccolo corteo fino a Palazzo Ducezio dove, dinnanzi al Monumento dei Caduti, sono state deposte due corone di alloro in onore dei soldati morti per difendere la Patria.

“La commemorazione del 4 Novembre - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti nel suo discorso pubblico - nella particolare ricorrenza del Centenario della Conferenza di Pace di Parigi, ci induce in primo luogo a mettere da parte ogni forma di ritualità annuale"