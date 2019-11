Canicattini Bagni, le celebrazioni del 4 novembre

Una corona d'alloro è stata deposta davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre, che si trova all’interno della Villa Comunale di Canicattini Bagni.

Il vicesindaco Domenico Mignosa, dopo gli onori militari e l’Inno Nazionale, nel portare il saluto del Sindaco Marilena Miceli fuori città per impegni istituzionali, ha sottolineato l’importanza del ricordo e della gratitudine nei confronti di chi, indossando una divisa o mettendosi a disposizione della Patria, ha reso unita è indipendente la Nazione, costruendone l’assetto democratico e la libertà.

Presenti, assieme a Mignosa, i componenti della Giunta, Consiglieri comunali, il Comandanti della Stazione Carabinieri di Canicattini Bagni, Maresciallo Sebastiano Pappalardo, il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Casella, gli alunni e le insegnanti del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga”, una rappresentanza del locale Liceo Scientifico “Prof. Michele La Rosa” e del Gruppo comunale di Protezione Civile, il Centro Diurno Anziani, il Presidente della locale Associazione Carabinieri in Congedo, MM. Francesco Cianci, il Cavaliere della Repubblica, Avv. Paolo D’Orio, le Associazioni d’Arma e Combattentistiche ed i Parroci.

In precedenza, in Chiesa Madre, la Santa Messa officiata dal Parroco, Don Sebastiano Ferla.