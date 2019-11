Siracusa, incidente stradale mortale a Targia: 3 auto coinvolte, una vittima

Ancora un morto sulla strada di contrada Targia, a Siracusa.

L'incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio e ha coinvolto tre auto, una Smart, e due Audi.

Ad avere la peggio il conducente della Smart, un 34enne di Augusta. Dalle prime notizie, su una delle due Audi si trovavano una donna e un bambino. Sul posto è stato chiamato ad intervenire l'elisoccorso, che ha preso in carico il bambino per accertamenti.

Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Ancora da definire le cause dello scontro.

La strada è stata chiusa al traffico.

IN AGGIORNAMENTO