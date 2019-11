Lentini, il Kiwanis club dona indumenti all'ospedale per i pazienti bisognosi

Pigiami, maglie della salute, tanti capi di biancheria intima sono stati donati da Kiwanis club, presieduto da Valeria Francesca Commendatore, all’ospedale di Lentini per i pazienti ricoverati che ne hanno bisogno.

Alla cerimonia di consegna, che si è svolta questa mattina, presente anche il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e del direttore medico di presidio Giuseppe D’Aquila con la partecipazione dei componenti il Consiglio direttivo del Club, del cappellano e dei volontari vincenziani.

“Ringrazio il primario nella qualità di presidente del sodalizio e tutti i soci per questo ulteriore gesto di grande solidarietà e di aiuto nei confronti dei nostri pazienti – ha detto il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra -. Il territorio siracusano non è nuovo ad iniziative del genere, quella di oggi non è una iniziativa isolata, notevole è la sensibilità e la generosità che si riscontra nella popolazione di questa provincia presente e vicina all’Azienda sanitaria nel contribuire a migliorare la qualità dei servizi resi. Generosità manifestata soprattutto nei confronti di chi ha bisogno. Siamo grati a tutto l’associazionismo da parte del quale riscontriamo una importante collaborazione, cui teniamo fortemente, poiché ci aiuta e ci collega con il territorio e con gli utenti”.