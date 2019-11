Noto, controllo del territorio nel fine settimana: 2 arresti

Due gli arresti effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Noto nell’ultimo fine settimana durante i servizi di controllo del territorio.

In manette sono finiti Giovanni Spicuzza, 42 anni di Noto. L’uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Alessandria per tentata truffa ed è stato rinchiuso a Cavadonna.

Arrestato anche Giuseppe Caruso, 22 anni di Noto, per evasione dai domiciliari.