Siracusa, consegnate le chiavi di altri 12 orti sociali

Sono state consegnate, questa mattina, le chiavi di altri 12 orti sociali agli assegnatari del bando di gara.

Ogni lotto, ha uno spazio di 70 metri quadri, ottenuto, previo pagamento di 120 euro che sono serviti all’Amministrazione a preparare il terreno alla coltivazione.

Alla cerimonia presente anche l’assessore alle Attività produttive Cosimo Burti: “Gli orti sociali - ha detto l'assessore Burti - sono una realtà cittadina consolidata nel tempo e rappresentata da una comunità vera e propria fatta da persone, che condividono non solo uno spazio ma idee e progetti comuni coltivando in maniera esemplare ortaggi e prodotti caratteristici del nostro territorio. In tempi brevi – ha concluso l'assessore Burti - consegneremo gli ultimi lotti liberi. I nostri uffici sono già a lavoro da qualche settimana per definire il nuovo bando di assegnazione, che pubblicheremo a breve”.