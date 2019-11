Siracusa, due piante alla Balza Acradina dove Giovanni Paolo II parlò alla città

Messe a dimore due piante in dono alla Balza Acradina dove Giovanni Paolo II il 6 Novembre di 25 anni fa parlò ai siracusani.

A darne notizia il sindaco e l'assessore al verde pubblico Andrea Buccheri.

"Da quel luogo - ha detto il consigliere comunale Buonomo- in una giornata di pioggia che quasi simboleggiava le lacrime di Maria , Woytila parlò a migliaia siracusani. Ricordo personalmente l'emozione di quel giorno. Invito i siracusani a stringersi in questo luogo magico, ancor più durante questi giorni, in un momento accorato di preghiera"