Lentini, controllo del territorio: resistenza a pubblico ufficiale e possesso di chiavi alterate, 2 denunce

Due denunce a Lentini della Polizia di Stato nell'ambito di controlli del territorio. Vicino ad un bar, è stato denunciato un 17enne, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane ha strattonato un poliziotto al fine di eludere il controllo e di favorire la fuga di un suo amico, motivo per il quale è stato denunciato anche per il reato di favoreggiamento.

Inoltre, nell'ambito degli stessi controlli è stato denunciato un uomo di 32 anni perché trovato in possesso di numerose chiavi alterate, di due telecomandi per cancelli automatizzati e di un avviatore elettrico per effettuare fori su superfici metalliche per il possesso dei quali il denunciato non ha fornito valide giustificazioni.