Siracusa, bonificate discariche abusive e operazioni di diserbo in più punti della città

Bonificata la discarica abusiva in via Nanna, via Cassia e via Adorno, dove era stata depositata una grande quantità di legno.

Dipendenti delle Tekra, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città, impegnati anche in operazioni di diserbo in Viale Epipoli, Via monte pellegrino e Via monte renna. A darne notizia l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri.