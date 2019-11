Avola, l'informazione ai tempi del digitale: un convegno al teatro comunale

Un convegno dibattito si terrà il prossimo 9 novembre alle 18 al Teatro comunale ad Avola per parlare di informazione nel territorio.

“Se nel nostro Paese Italia non ci fosse il pluralismo dell’informazione saremmo privi di democrazia” - spiega il sindaco di Avola, Luca Cannata, presenta all’evento.

Il convegno dibattito dal titolo “L’informazione nel territorio nell’era del digitale”, vedrà tra gli altri la partecipazione dei giornalisti, Tino Iozzia (moderatore) già a capo della redazione di Ragusa del Giornale di Sicilia, del corrispondente dell’Agenzia Italia, Gaetano Scariolo, vittima di recente di un attentato con il fuoco subito a Siracusa, del capo servizio del Tgr Sicilia, Tiziana Martorana, conduttrice di ‘Buongiorno Regione”, la striscia quotidiana che va in onda al mattino su Rai 3, della corrispondente per la Sicilia di Skytg24, Raffaella Daino, del capo della redazione di Siracusa del quotidiano ‘La Sicilia’, Laura Valvo. Per lo spazio riservato ai giornalisti, chiuderà Salvatore Cusimano, che offrirà uno spunto di riflessione sulla trattativa Stato - Mafia, dove a Palermo è tutt’ora in corso il processo di Appello.