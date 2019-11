Il Tennis Club Match Ball Siracusa fa bottino pieno contro il TC Crema

Tennis Club Match Ball Siracusa che ieri, in una giornata segnata dalle incertezze del tempo, ha fatto bottino pieno contro il forte TC Crema. Per effetto di questo risultato la formazione aretusea torna al secondo posto del Girone 1, affiancando proprio il TC Crema, a due lunghezze di distanza dal TC Italia Forte dei Marmi. Ma il TC Match Ball ha ancora una gara da recuperare, quella di domenica prossima in trasferta in casa dello Sporting Sassuolo attualmente in coda alla classifica.

Tornando alla gara di ieri, la squadra siracusana guidata dal capitano non giocatore Nico De Simone e dal vice Lele Sammatrice, ha fatto fruttare al meglio i singolari. Infatti ad eccezione di Massara che ha dovuto arrendersi a Ungur, poi sono arrivate tutte vittorie: quella nettissima di Zito su Tramontin, quella perentoria di Zapata su Gobulev e quella di Ingarao su Ruggeri. A quel punto dopo che Massara e Zapata avevano lottato ma alla fine ceduto a Ruggeri e Gobulev, a consegnare l’importantissima vittoria al TC Match Ball Siracusa sono stati Zito e Ingarao che hanno avuto la meglio su Tramontin e Ungur.

Soddisfatto a fine gara Nico De Simone: “Partita bella, intensissima e alla fine la vittoria è stata nostra – ha commentato a caldo – Determinante la nostra resa nei singolari: abbiamo fatto tesoro dell’esperienza maturata all’andata proprio a Crema dove avevamo colto un buon pareggio. Ora dobbiamo pensare al prossimo delicato impegno”. Domenica prossima, infatti, ultima trasferta di questa fase. Il TC Match Club Siracusa sarà di scena a Sassuolo sul campo dello Sporting (battuto all’andata) nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. L’ultimo atto, in casa, domenica 17 per lo scontro d’alta quota con l’attuale capolista.