Borgo dei Borghi, stretta di mano tra i sindaci di Palazzolo Acreide e Bobbio

Una stretta di mano in Tv, durante la trasmissione Kilimangiaro, in onda ieri pomeriggio su Rai 3, ha sancito la pace tra i due Comuni di Palazzolo Acreide e Bobbio, contendenti nella finalissima del contest "Borgo dei Borghi". Una vicenda che ha sollevato tante polemiche con al centro il presidente della giuria di esperti Philippe Daverio, che in un servizio de Le Iene ha rilasciato pesanti dichiarazioni nei confronti della Sicilia dei siciliani.

E la conduttrice, Camila Raznovich, è partita proprio da queste dichiarazioni, ribadendo come tutta la trasmissione e la produzione del programma abbiano preso le distanze da quanto detto dallo storico dell'arte.

C'è stato, poi spazio, per parlare delle peculiarità dei due centri e per approfondire il temo dello "slow tourism". In chiusura la stretta di mano tra Salvatore Gallo, sindaco di Palazzolo Acreide e Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio, a mettere fine alla querelle.

Per vedere il confronto porta avanti il video all'ora 2:32'