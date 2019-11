Siracusa, cartelli sui loculi: la consigliera Vinci vuole vederci chiaro

Un’interrogazione urgente al sindaco, all’assessore alla legalità e al segretario generale è stata presentata dalla consigliera comunale, Cetty Vinci per sapere cosa stia accadendo nel cimitero.

“Mi giungono svariate segnalazioni – scrive la Vinci – di cartelli affissi in corrispondenza di alcuni loculi, con la scritta “Comune di Siracusa – concessione loculo da rinnovare” o di altri loculi dove sarebbe stata apposta un segno X con un pennarello nero.

Se da un lato, grazie al sostegno economico offerto dall’ex consigliere comunale Salvo Sorbello, finalmente la navetta interna è sempre a disposizione delle persone non autosufficienti, dall’altro non si comprende come si possano mettere in atto azioni così improvvisate e che seminano sconcerto e disorientamento in coloro che vanno a rendere omaggio ai loro cari defunti.

Desidero inoltre conoscere se tali atti rispettino le norme vigenti, anche quelle relative alla tutela della privacy. Chiedo inoltre di sapere quale sia lo stato di attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie delle strutture cimiteriali”.