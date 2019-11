Siracusa, a fuoco due auto e una moto in via Eumelo

Due auto e una moto distrutti dal fuoco in via Eumelo, a Siracusa.

L'allarme è scattato dopo le 2: sul posto i vigili del fuoco e la Polizia. Le fiamme hanno ridotto in cenere una Citroen DS4, una Ford Fiesta e un motociclo Honda.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo.