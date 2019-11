Siracusa, controllo del territorio: un arresto e 8 denunce

Controlli alla circolazione lungo le strade più trafficate, con particolare attenzione alle località turistiche e balneari come l’isola di Ortigia e Fontane Bianche ed alle zone più degradate della città.

Il bilancio finale del servizio, che ha impegnato pattuglie in auto e a pidi, conta 73 veicoli e 102 persone controllati, con il rilevamento di diverse infrazioni al codice della strada: complessivamente sono stati decurtati 56 punti dalle patenti ed elevate sanzioni per circa 9.400 euro.

Fra le violazioni più riscontrate, la mancata revisione dei veicoli e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Un uomo, Angelo Dicembre, 34 anni è stato arresatto per evasioni da domiciliari. Otto persone sono state denunciate: 4 tra i 20 e 30 anni, per aver violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria;un cittadino senegalese poiché guidava una vettura senza aver mai conseguito la patente di guida; un 18enne, perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti vario tipo e un 30enne, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per furto.