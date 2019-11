La siracusana Swami con il canto combatte la fibrosi cistica

Swami La Rosa, siracusana, 18 anni, ieri sera è salita sul palco di "Tù sì que vales" la trasmissione di canale 5 del sabato.

La giovane sì è prima cimentata nell'interpretazione di una piccola parte di "Sally", uno dei successi di Vasco Rossi, e poi ha cantato un inedito, scritto per lei da Emanuele Busalacchi.

Al di là del canto Swami ha voluto lanciare un messaggio: quello di non arrendersi mai nonostante le tante difficoltà che la vita mette davanti. Swami, infatti, è malata di fibrosi cistica e non potrebbe cantare, ma, invece, il canto per lei è diventata quasi una terapia.

La sua esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico e dai giudici e Swami si è guadagnata lei il passaggio del turno.

Per vedere l'esibizione di Swami vai al minuto 43'18"