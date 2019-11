Renzi attacca la manovra, M5S e Pd blindano il governo

Affondo di Matto Renzi sulla manovra. Auto aziendali, plastica, zucchero: no a nuove tasse, sarebbe "una mazzata alla classe media", dice. Secondo il leader di Iv la legislatura durerà sicuramente fino al 2023, perché i numeri ci sono, se con o senza Conte "dipende da come funziona il governo". Immediata la replica del M5s, secondo cui "non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo". E chiarisce che "l'accordo è stato raggiunto da tutte le forze politiche di maggioranza". Anche Franceschini chiarisce: "Repetita iuvant: il Governo Conte è l'ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla". Intanto la manovra è stata 'bollinata' dalla Ragioneria dello Stato e verrà inviata a breve in Parlamento.