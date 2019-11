L'Albatro Teamnetwork espugna il campo di Benevento

"Difesa attenta e contropiede implacabile."

Sintetizza così, la vittoria in trasferta sul campo del Benevento, il vice allenatore della ASD Albatro Teamnetwork Gianni Attanasio.

I siracusani hanno concesso pochissimo ai padroni di casa allungando subito e chiudendo il primo parziale sul 16 a 7 in proprio favore.

Vantaggio consolidato nella ripresa e successo per 33 a 22.

"Una prova di squadra - ha aggiunto Attanasio - Nell'ultimo minuto, insieme a Lo Bello (nella foto) e Mizzoni, c'erano tutti i nostri under 15."