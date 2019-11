Siracusa, Baio: "Il Pd vuole riannodare i rapporti con la società civile"

"Bruno Marziano ha interpretato molto bene il sentimento di tutti noi del Pd nel dare il bentornato o il benvenuto agli intellettuali che hanno sottoscritto un documento nel quale affermano la necessità di contrastare le visioni divisive del sovranismo e di sostenere un programma politico ed ideale che ritenga prioritario il superamento delle diseguaglianze sociali, le politiche attive del lavoro, l'attenzione all'istruzione e formazione, sanità e ambiente".

A scriverlo in una nota è Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Pd.

"Questi - scrive Baio - temi cruciali per lo sviluppo del Paese e per la coesione sociale e territoriale, ai quali il segretario Zingaretti si richiama costantemente. Come Bruno Marziano - prosegue - sono convinto che il Partito democratico siracusano saprà cogliere la disponibilità di queste personalità a costruire, senza alcun intento strumentale, occasioni di confronto, di partecipazione e di coinvolgimento attivo nella vita poltica.

Nelle prossime settimane il Pd darà vita ad iniziative politiche mirate a riannodare i rapporti con la società civile, i giovani, i lavoratori e avanzerà proposte di merito per ridare slancio all'impegno politico collettivo. In questa prospettiva - conclude Baio - riteniamo di grande importanza il contributo di idee e di disponibilità che potrà venire dai settori più sensibili ed impegnati della nostra comunità.