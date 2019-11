Tennis, prendono il via gli Internazionali femminili di Solarino

Con la conferenza stampa di presentazione allo Zaiera Tennis (Sr) hanno avuto ufficialmente il via gli Internazionali femminili di Solarino.

Dal 3 novembre al 1° dicembre tenniste provenienti da tutta Europa si contenderanno il primo montepremi dell’Archigen Cup. Tatiana Pieri, Karolina Berankova, Lina Ponomar le favorite del torneo. Giulia Tedeschi e Anita Bertoloni, entrambe classe 2002, le tenniste a cui sono state assegnate le wildcar a disposizione della direzione. Lo streaming sarà garantito solo nei giorni dal 18 novembre al 1° dicembre.

“Gli Internazionali a Solarino sono una grande occasione per la Sicilia, una soddisfazione per chi ama il tennis. - ha detto Claudio Drago (vice presidente Fit Sicilia) - Ricordiamo che questo torneo è il secondo più importante nella regione, ci auguriamo quindi ci sia un grande risultato sportivo e di immagine per una Sicilia affamata di attività di un certo livello. È una soddisfazione portare nella Città di Solarino e nella provincia di Siracusa un’attività così corposa”.