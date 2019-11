Siracusa, Vinciullo-Castagnino-Alota-Basile attaccano il sindaco

Intervengono sulle parole dette in conferenza stampa i consiglieri di opposizione Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile, insieme all'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

Tra le cose ritenute "menzogne" il gruppo di Siracusa protagonista cita la perdita dei finanziamenti per il Comune a causa della mancata partecipazione ai bandi. "Pensi, invece, l’Amministrazione Comunale ai finanziamenti che ha già perduto, a cominciare dai 5,5 milioni di euro per il Viadotto di viale Scala Greca" - dicono i componenti di Siracusa protagonista - "Non è vero che il Cimitero e le case popolari non potranno ricevere gli interventi necessari per la loro messa in sicurezza, il sindaco dimentica che sono già passati 18 mesi da quando si è insediato".

Smentite arrivano anche sulla bocciature del bilancio consuntivo che, come anche noi di SiracusaPost avevamo anticipato, è stato quasi "boicottato" anche dai consiglieri in quota Italia che hanno preferito rimandare il dibattito in Aula.