Ferrovie, riattivata la linea Modica-Siracusa dopo il maltempo

E' ripresa stamattina la circolazione ferroviaria fra Modica e Siracusa, sospesa il 26 ottobre per i danni causati dal maltempo. E' stato il Regionale 12835, in partenza dalla stazione di Modica alle 5.03 e diretto a Siracusa, il primo treno a transitare sulla linea. Piogge ed esondazioni hanno provocato danni all'infrastruttura ferroviaria quantificati in circa un milione di euro. La parte più colpita è stata quella fra San Paolo e Rosolini. Settanta persone di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici sono state impegnate nei lavori di ripristino di 5,5 km di binari, comprensivi di massicciata, e di riparazione dei guasti agli impianti tecnologici. Durante lo stop, l'impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra Modica e Siracusa.

