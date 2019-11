Siracusa, commemorazione defunti: striscione di CasaPound al Cimitero su vicenda loculi

E' apparso nella notte, all'ingresso del Cimitero, uno striscione, a firma di CasaPound Siracusa, con la scritta "Da festa dei morti a festival dei loculi. Giù le mani dai dai defunti", con riferimento alla polemica del rinnovo dei loculi.

"Temiamo che la commemorazione di Ognissanti di quest'anno - dichiara CasaPound in una nota - possa essere celebrata per l'ultima volta da molti cittadini che si sentono minacciati di vedere trasferire i propri cari in ossarietti se non pagano la fantomatica tassa sui loculi inventata dal sindaco Italia e dalla sua giunta. È il modo in cui é stata trasformata una commemorazione così sentita in una fiera di loculi, con il solito scopo di garantire giorni nefasti alla cittadinanza. Il tutto mentre altri tipi di fondi si trovano sempre per associazioni amiche della giunta, come dimostra l'accesso al fondo di riserva del Comune."