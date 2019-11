Siracusa, maltrattamenti in famiglia: denunciati due uomini

Due gli interventi della Polizia di Stato a Siracusa per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il primo ieri mattina, quando gli Agenti hanno denunciato un siracusano di 53 anni che avrebbe maltrattato la moglie, una donna di 49 anni.

Poi, ieri sera, il secondo intervento, in soccorso di una donna aggredita dal marito, un uomo di 39 anni, denunciato per il reato di minacce aggravate. Per tutelare la vittima, l’uomo, previa autorizzazione del magistrato di turno, è stato allontanato dalla casa familiare