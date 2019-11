Siracusa, da lunedì studenti "A scuola di corto per la legalità"

Partirà lunedì 4 novembre il progetto “A scuola di corto per la legalità-Le vittime sconosciute della mafia”, che porterà tra i banchi di scuola il messaggio di legalità sui vari temi di attualità quali l'educazione ambientale e quella stradale, il contrasto alle forme di bullismo e cyberbullismo, le buone pratiche educative, l'accoglienza e l'integrazione, l'uso corretto della rete, il lavoro minorile, l'evasione fiscale, il rispetto dei Beni comuni, la prevenzione da ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola, ed attraverso le testimonianze di vittime sconosciute della mafia.

Il progetto, voluto dall'assessore alle Politiche educative Pierpaolo Coppa, fa parte del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico in corso.

Al progetto hanno aderito il “The Siracusa International Istitute”, i magistrati della Procura siracusana Antonio Palmieri ed Antonio Nicasto, l'assessore alla Legalità del Comune Fabio Granata,gli Istituti comprensivi Archimede, Santa Lucia, Martoglio, Giaracà e Brancati, Paolo Giansiracusa e Manuel Giliberti del cda dell'Inda, l'attore Attilio Ierna, il video maker Peppe Migliara, gli Istituti superiori che partecipano alle l'attività di “Alternanza Scuola- Lavoro”.