Siracusa, discarica a cielo aperto in via Cassia: Burgio "Periferie dimenticate"

Via Cassia, zona nord di Siracusa, letteralmente invasa da rifiuti di ogni genere. Sul bordo della strada si può trovare di tutto: vecchi materassi, pezzi di mobili rotti ed inutilizzabili, sacchetti dell'immondizia, abbandonati di fianco ai cassonetti verdi. Una lunga scia di sporco che sembra non avere fine.

Insomma una vera e propria discarica a cielo aperto, dove il decoro urbano non si sa neanche cosa significhi.

"E' intollerabile una situazione del genere - afferma il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio - qui le responsabilità, a mio avviso, sono molteplici: sia degli sporcaccioni che abbandonano i loro rifiuti, anche ingombranti, arrivando anche da altre parti della città, sia del mancato controllo che di interventi di pulizia non proprio costanti. Sarebbe opportuno - conclude -che la zona venisse controllata con le foto-trappole per cogliere sul fatto coloro che continuano a deturpare questa zona".