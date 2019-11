Geometra in piazza, l'evento a Siracusa e provincia

Stand nelle maggiori piazze del siracusano, il 10 novembre, per l'iniziativa "Geometra in Piazza". L' evento è organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri di Siracusa , in concomitanza del 90° anniversario dell'Ordine dei Geometri.

Il tour toccherà le piazze così: a Siracusa in Largo XXV Luglio pressi Tempio di Apollo; ad Augusta in Piazza Duomo ; piazza Umberto I ad Avola; a Noto in Piazza Municipio e Rosolini in Piazza Garibaldi.

"L' intento - le parole di Luigi Sanzaro- presidente del Collegio Provinciale dei Geometri- è quello di rinnovare il legame che ha sempre contraddistinto la nostra categoria con il territorio e la collettività. I cittadini avranno la possibilità di attingere e approfondire tutte quelle notizie che riguardano efficientamento energetico, sicurezza in cantiere, stime immobiliari, questioni catastali, topografia , edilizia ed agevolazioni fiscali".

"Oggi l'attività del geometra- conclude il presidente- grazie ad una continua formazione di alta qualità è in grado di dare risposte in termini di sostenibilità ambientale e nel rispetto assoluto di tutti i parametri di consumo del suolo. Vi aspettiamo in piazza".