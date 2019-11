Mali, attacco a soldati: bilancio di almeno 35 morti

Almeno 35 soldati maliani sono stati uccisi ieri in un attacco contro una postazione militare a Indelimane, nella regione nordorientale di Menaka del Mali: lo ha reso noto l'esercito, secondo quanto riportano i media locali, spiegando che la situazione è adesso "sotto controllo".

L'attacco, che non è stato per ora rivendicato, segue i due attentati da parte di jihadisti il mese scorso vicino al confine con il Burkina Faso in cui morirono 40 soldati.