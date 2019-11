Verdi Siracusa: "Costituire un gruppo di esperti della società civile per problemi inquinamento"

Affrontare il tema dell'inquinamento insieme ai cittadini tramite un gruppo tecnico scientifico con la partecipazione di esperti, istituzioni, e aziende del petrolchimico.

E' questa la proposta che la Federazione dei Verdi di Siracusa, tramite il coordinatore comunale Salvo La Delfa, intende mettere sul tavolo dopo la presentazione dell’aggiornamento dei dati del registro dei tumori e dopo la presentazione dei dati CIPA 2018.

La proposta nasce a seguito della preoccupazione dei cittadini sfiduciati dalle istituzioni tanto da non credere totalmente ai dati diffusi: il rilevamento dei dati ambientali, l’elaborazione di questi dati, le attrezzature e gli algoritmi statistici utilizzati richiedono informazioni adeguate e una preparazione idonea per la loro comprensione e la loro validazione ed accettazione da parte della cittadinanza.

Da qui la proposta di costituire un gruppo tecnico scientifico che possa interfacciarsi con ARPA, CIPA, Registro Tumori, Comune e Libero Consorzio per chiarire meglio tecnologie e metodologie utilizzate.