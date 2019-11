Lentini, sgominata banda specializzata in rapine a supermercati nella zona Nord di Siracusa: bottino di circa 2.500 euro. VIDEO

Avrebbero messo a segno, a volto travisato, quattro rapine in altrettanti supermercati, lo scorso ottobre, tra Lentini, Carlentini e Francofonte.

Si tratta, secondo i Carabinieri che hanno effettuato le indagini, di tre giovani lentinesi: Simone Alfio Sapienza (21 anni), Raul Lo Re (22 anni) e Andrea Finocchio (21 anni).

Nei loro confronti è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa in arco notturno e prescrizione di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre avrebbero commesso le rapine sempre armati o di pistola o di giraviti con i quali avrebbero minacciato i dipendenti del supermercato.

Il bottino delle rapine potrebbe ammontare complessivamente a 2mila e 500 euro.