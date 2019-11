Lentini, rapina a mano armata in supermercato: bottino magro

E' di 486 euro il bottino di una rapina messa a segno ieri, alle 19 a Lentini, ai danni di un supermercato di via Milazzo.

In azione due individui con il volto travisato da passamontagna e armati di pistola: hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e, sotto la minaccia dell'arma, si sono fatti consegnare il contante custodito in due delle casse e si sono dileguati.

Sul posto è intervenuta la Polizia che avviato le indagini del caso.