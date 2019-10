Siracusa, percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti: Scerra "I Comuni facciano la loro parte"

Sono oltre 12 mila i percettori del reddito della provincia di Siracusa che potranno essere impiegati in progetti di tipo culturale, ambientale, formativo, a seguito della firma del ministro Nunzia Catalfo del decreto che mette adesso i Comuni nella condizione di avviare la progettazione e definire le attività che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza andranno a svolgere.

"I percettori di reddito - precisa il parlamentare Filippo Scerra del Movimento 5 stelle - non potranno svolgere attività in sostituzione del personale dipendente dell'ente pubblico proponente o ente gestore nel caso di esternalizzazione dei servizi o del soggetto privato sociale, così come non potranno ricoprire ruoli o posizioni nell'organizzazione del soggetto proponente il soggetto, così come non potranno sostituire il personale assente o sopperire a esigenze di organico temporanee nei periodi di intensità di lavoro. Inoltre - spiega il parlamentare nazionale - gli oneri per la realizzazione dei progetti utili alla collettività sono a carico del fondo povertà e del Pon inclusione, quindi non intaccheranno in alcun modo i bilanci degli enti".