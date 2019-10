Siracusa, la deputata Cannata: "Quasi 5 milioni di euro per la sicurezza della viabilità in provincia"

Sono stati stanziati, nell'ambito del Patto per il Sud, quasi 5 milioni di euro per la sicurezza della viabilità in provincia di Siracusa.

A darne notizia è la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che precisa: "A seguito della rimodulazione delle somme e dei progetti finanziati tramite il Patto per il sud, - spiega Cannata - la Giunta regionale si accinge a inserire tre interventi in arterie della zona montana e Nord della provincia e, per la precisione, di lavori per il miglioramento della sicurezza sulla Sp 7 Cassaro-Cozzo Bianco-Buscemi per 3 milioni e 900 mila euro; sulla Sp 3 Augusta-Villasmundo per 500 mila euro e sulla Sp 32 Carlentini Pedagaggi per 365 mila euro (in quest’ultimo caso trattasi di rimodulazione del progetto con integrazione delle somme)".