Siracusa, rifiuti: domani chiusi i Centri Comunali di Raccolta, sospesa la raccolta dell'organico fino al 4 novembre

Resteranno chiusi, domani, in occasione del primo novembre, i Centri Comunali di Raccolta di Arenaura e Targia resteranno chiusi.

Inoltre, nelle giornate di domani primo novembre e sabato 2 novembre non sarà possibile effettuare la raccolta degli imballaggi di plastica e vetro per problemi con gli impianti di conferimento. Per lo stesso motivo nelle giornate di sabato 2 novembre e lunedì 4 novembre la raccolta dell’organico sarà nuovamente sospesa.

A darne notizia è la Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana in città, la quale precisa che il disservizio non è imputabile all’azienda.